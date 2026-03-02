Kuşgöz İzmir Ligi Kaldırma Mücadelesinde - Son Dakika
Kuşgöz İzmir Ligi Kaldırma Mücadelesinde

02.03.2026 13:11
Akkuş Belediyespor, ligde kalmak için son 4 maçı kazanmayı hedefliyor. İlk maç Bursa ile.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, son 4 maçı kazanarak ligde kalmayı hedefliyor.

Akkuş Belediyespor Menajeri Soner Efil, AA muhabirine, ligin 22. haftasında dün sahalarında oynadıkları İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenerek hanelerine 3 puan yazdırmayı başardıklarını söyledi.

Ligde kalabilmek için bu galibiyetin son derece önemli olduğuna işaret eden Efil, oyuncuları ve teknik heyeti kutladı.

Efil, önlerinde son 4 maç kaldığına dikkati çekerek "Bu zorlu maçların ilkini 8 Mart Pazar günü deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağız. Bu maça diğerlerinde olduğu gibi mutlak kazanmak için çıkacağız. Lige tutunmak için matematiksel şansımız devam ediyor. Bu şansımızı sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Umutsuz olmadıklarını vurgulayan Efil, "Daha önce zorlu takımları yenen bir ekibiz. Aynı inanç ve kararlılıkla maçlarımıza çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
