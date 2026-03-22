Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'un Hedefi: Efeler Ligi'ne Dönüş

22.03.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akkuş Belediyespor, Efeler Ligi'ne veda etti, 2026-27 sezonunda geri dönmeyi planlıyor.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'ne veda eden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, 2026-27 sezonunda yeniden Efeler Ligi'ne dönmeyi hedefliyor.

Akkuş Belediyespor Menajeri Soner Efil, AA muhabirine, bu sezon ligde kalmak adına çok çaba gösterdiklerini ancak başaramadıklarını söyledi.

Sezonun bitimine 1 hafta kala Efeler Ligi'ne veda ettiklerini aktaran Efil, camiadan ve taraftarlardan özür diledi.

"Hedefimiz ilk sezonda Efeler Ligi'ne yeniden geri dönmek. Bunun için var gücümüzle çalışacağız." diyen Efil, sezon boyunca takımı yalnız bırakmayan taraftara, sahada mücadele veren oyunculara ve teknik heyete teşekkür etti."

Kaynak: AA

İzmir, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 17:09:29. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.