Kuşgöz İzmir Vinç, Burak Olçay'la Anlaştı

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, başantrenörlük görevine Burak Olçay'ı getirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, başantrenör Serdar Uslu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Uslu'dan boşalan göreve Burak Olçay'ın getirildiği ifade edilen açıklamada "Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor." denildi.

Açıklamada. transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı smaçör Antony Gabriel Gonçalves, Rus pasör çaprazı Aleksandr Safonov ve libero Muhammed Aray ile anlaşıldığı kaydedildi.