Kütahya Belediye Başkanı Kahveci\'den Sporculara İftar Ziyareti

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye spor'un amatör branşlarında mücadele eden sporcular ve teknik heyetle iftar programında bir araya geldi.

İftar yemeğinde sporcularla samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Kahveci, antrenman süreçleri, hedefleri ve beklentileri hakkında bilgi aldı. Sporculara hitaben konuşan Kahveci, kulüp bünyesinde 17 farklı branşta mücadele eden gençlerin Kütahya'nın spor geleceğini inşa ettiğini belirtti.

Başkan Kahveci, atletizmden boksa, judodan voleybola, satrançtan geleneksel ata sporlarına kadar birçok alanda faaliyet gösteren Kütahya Belediyespor'un, şehrin spor alanındaki en önemli değerlerinden biri olduğunu vurguladı.

Dayanışma ve kardeşlik duygularının ön planda olduğu iftar programında Başkan Kahveci, sporculara başarılarla dolu bir sezon dileyerek programı hatıra fotoğrafı ile noktaladı. - KÜTAHYA