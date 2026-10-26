Kütahya Belediyespor, A Grubu\'nda Uşak Basketbol\'u 69-65 yendi

Türkiye Basketbol 2. Ligi 2026-2027 sezonu A Grubu'nun 3. haftasında Kütahya Belediyespor, sahasında konuk ettiği İlkler Şehri Uşak Basketbol Spor Kulübü'nü 69-65 mağlup etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Kütahya temsilcisi, taraftarının desteğiyle önemli bir galibiyet elde etti.

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Kütahya Belediyespor, sezonun 3. haftasında Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda İlkler Şehri Uşak Basketbol Spor Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşmayı Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de tribünden takip ederek Kütahya temsilcisine destek verdi.

Büyük çekişmeye sahne olan müsabakada iki takım da galibiyet için mücadele etti. Karşılaşma boyunca kazanma azmini koruyan Kütahya Belediyespor, taraftarının da desteğiyle rakibini 69-65 mağlup etmeyi başardı.

A Grubu'nda oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Kütahya ekibi, ligdeki mücadelesinde önemli bir başarıya imza attı.

Karşılaşmanın ardından sporcuları ve teknik ekibi tebrik eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek takıma ligdeki diğer maçlarında başarılar diledi.

Kütahya Belediyespor cephesinden yapılan değerlendirmede ise sahada ortaya konulan mücadeleden duyulan memnuniyet ifade edilerek takımı tribünlerde yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür edildi.