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Kütahya Belediyespor Kulübü sporcularından bronz madalya - Son Dakika

Kütahya Belediyespor Kulübü sporcularından bronz madalya

02.02.2022 10:32
Kütahya Belediyespor Kulübü sporcularından bronz madalya

Ordu'da düzenlenen Kick Boks Turnuvası'nda Kütahya Belediyespor Kulübü'nün 3 sporcusu bronz madalya kazandı.

Ordu'da düzenlenen Kick Boks Turnuvası'nda Kütahya Belediyespor Kulübü'nün 3 sporcusu bronz madalya kazandı.

4 bin 300 sporcunun katılım sağladığı Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasına 8 Kick Boks sporcusu ile katılan Kütahya Belediyespor Kulübü, 3 madalya ile turnuvayı tamamladı.

Sevgi Ceren Ersoy Büyük Bayanlar Kick Light 60 kiloda, Ayşe Yamık Büyük Bayanlar Point Fighting 60 kiloda Elif Kaya Yıldız Bayanlar Kick Light 65 kiloda Türkiye 3.'sü olarak Kütahya'nın ve kulüplerinin adını başarı ile temsil ettiler.

Kick Boks İl Temsilcisi Ahmet Arabacı, "Turnuvanın yapılmasında emeği geçen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanımız Salim Kayıcı başta olmak üzere federasyon personelimize, hakem ve antrenör arkadaşlarımıza, Ordu İl Temsilcisi Savaş Özcan'a, Kütahya Belediye Spor Kulübümüze, Kütahya Belediyemize ve emeği geçenlere Kütahya Kick Boks İl Temsilciliği olarak teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA

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Bronz Madalya, Kick Boks, Kütahya, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kütahya Belediyespor Kulübü sporcularından bronz madalya - Son Dakika Spor


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