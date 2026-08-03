Kütahya Belediyespor’un başarılı judocusu gümüş madalya kazandı

Kütahya Belediyespor Kulübü sporcusu Ela Erkaraca, Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Yarı Final Müsabakaları'nda gösterdiği başarılı performansla gümüş madalya kazandı.

28-30 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda 52 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Ela Erkaraca, rakiplerini geride bırakarak final müsabakasına yükseldi. Başarılı sporcu, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Elde ettiği dereceyle hem Kütahya Belediyespor'u hem de Kütahya'yı gururlandıran Ela Erkaraca'nın başarısı, kulüp camiasında sevinçle karşılandı.

Kütahya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, başarılı sporcunun yanı sıra emeği geçen antrenörler ve kulüp yönetimi de tebrik edilerek, sporcunun başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.