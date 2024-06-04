Kütahya'da Geleneksel Satranç Turnuvası Sonuçlandı

Spor

Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Geleneksel Satranç Turnuvası sona erdi. İki gün süren turnuva, farklı yaş gruplarından 125 satranç tutkununu bir araya getirdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gören turnuvada, 8 yaş altı, 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık yaş kategorilerinde kıyasıya mücadeleler yaşandı ve dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

8 yaş ve altı kategorisinde birinciliği Emir Rüzgar Gürpınar kazanırken, ikinci sırayı Özgür Deniz Candemir ve üçüncü sırayı Ömer Taha Yeşildağ aldı. 10 yaş ve altı kategorisinde ise Ümit Mete Şenel birinci, Kadir Kerem Firdin ikinci, Vatan Emre Babacan ise üçüncü oldu.

14 yaş ve altı kategorisinde Enes Tunca birinci olurken, Alperen Karakum ikinci, Uğur Kayra Göktürk ise üçüncü sırada yer aldı.

Açık yaş kategorisinde ise Mehmet Eren Günay birinci, Yunus Emre Tavşan ikinci, Furkan Koca üçüncü oldu.

Turnuva, her yaş grubundan satranç aşıklarının yeteneklerini sergilediği, dostluk ve rekabet dolu anlara sahne oldu. - KÜTAHYA