Kütahya\'da Ilıcaksu Oryantiring Yarışması Yoğun İlgi Gördü

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çukurca Beldesi'nde bulunan Ilıcaksu Oryantiring yarışlarına ev sahipliği yaptı.

Yarışmaya katılım yoğun oldu. Yaklaşık 100 sporcu ve doğasever, bu heyecan verici etkinlik için Ilıcaksu'da bir araya geldi. Yarışmanın sonunda dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Ödül törenine Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, İlçe Jandarma Komutanlığından J. Üçvş. Mehmet Yiğit Bilsen, Çukurca Belediye Başkan Vekili Kadir Göktürk, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Naci Uzuncan, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk ve Oryantiring İl Temsilcisi Nadire Ulutaş katılarak, genç sporcuların başarılarını kutladılar.

Ilıcaksu'da ilk kez düzenlenen bu Oryantiring yarışması, hem katılımcılar hem de izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Doğayla iç içe yapılan bu sportif etkinlik, Gençlik Haftası'na ayrı bir renk kattı. - KÜTAHYA