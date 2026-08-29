Kütahya'da 18. Kick Boks Zafer Kupası Başladı - Son Dakika
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Kütahya'da 18. Kick Boks Zafer Kupası Başladı

Kütahya\'da 18. Kick Boks Zafer Kupası Başladı
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Kütahya'da 18. Geleneksel Kick Boks Zafer Kupası, 26 ilden 61 kulüp ve 814 sporcunun katılımıyla başladı. Açılışta konuşan Vali Işın ve Federasyon Başkanı Kayıcı, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Kütahya'da düzenlenen 18. Geleneksel Kick Boks Zafer Kupası 26 ilden 61 kulüp, 814 sporcu ve 32 hakemin katılımıyla başladı.

Yeni Spor Salonu'nda başlayan turnuvanın açılış seremonisinde Kütahya Valisi Musa Işın ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, sponsorlar ve sporculara teşekkür plaketi verdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan turnuvada sporcular, mücadele etti.

Açılış töreninde konuşan Vali Işın, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporculara başarılar diledi.

Sporun birleştirici ruhuna dikkati çeken Işın, "Spor kaynaşmadır, spor kardeşliktir, spor barıştır. Böyle güzel bir faaliyetin Kütahya'mızda, ilimizde icra edilmesi bizi sevindiriyor." dedi.

Kayıcı ise Kütahya'da düzenlenen turnuvanın 18 yıldır gerçekleştirildiğini söyledi.

Kick boksa olan ilginin her geçen yıl arttığını belirten Kayıcı, Türkiye genelinde 81 ilde temsilciliklerinin bulunduğunu ve 64 federasyon içerisinde 5'inci büyük federasyon olduklarını ifade etti.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ise turnuva kapsamında kente gelen sporculara, kulüplere ve misafirlere teşekkür etti.

Kick Boks Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Arabacı da turnuvanın yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını, geçmişi hatırlamak ve şehitleri yad etmek amacı taşıdığını söyledi.

Kaynak: AA

Kick Boks, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahya'da 18. Kick Boks Zafer Kupası Başladı - Son Dakika

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