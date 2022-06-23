Birbirinden güzel müsabakalara sahne olan 21 Kurumun katıldığı turnuva Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nın final maçı ile sona erdi ve kazanan 3-2'lik skorla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kütahya'da kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi - Son Dakika

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