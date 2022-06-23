Kütahya'da kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Kütahya'da kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

23.06.2022 12:39
Kütahya'da kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Kurumlar Arası Voleybol müsabakaları sona erdi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Kurumlar Arası Voleybol müsabakaları sona erdi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü sporun bedenen, ruhen ve sosyal yönden bireylerin gelişmesine katkı sağladığından hareketle, düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasına katılım sağladı.

Birbirinden güzel müsabakalara sahne olan 21 Kurumun katıldığı turnuva Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nın final maçı ile sona erdi ve kazanan 3-2'lik skorla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri takdim edildi. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğünde görevli Makine Mühendisi Tuğrul Çiçek, turnuvanın en iyi savunmacısı ödülünü kazandı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

voleybol, gençlik, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahya'da kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi - Son Dakika
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