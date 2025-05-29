Kütahya\'da Oryantiring İl Seçmeleri Heyecanla Gerçekleşti

Kütahya Belediyesi Bengisu Sosyal Tesisleri ve çevresindeki parkurda düzenlenen Oryantiring Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) İl Seçmeleri, büyük bir heyecanla tamamlandı. Genç sporcular, dört farklı kategoride dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar ve yıldız erkekler kategorilerinde yarışan atletler, parkurda sergiledikleri performansla göz doldurdu. Zorlu etapları başarıyla tamamlayan sporcular, hem fiziksel dayanıklılıklarını hem de yön bulma becerilerini ortaya koydu.

Müsabakalar sonunda her kategoride ilk beşe giren sporcular, Kütahya'yı temsilen 17-19 Haziran tarihleri arasında Eskişehir'de gerçekleştirilecek 1. Grup Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Yarışmada dereceye giren atletlere ödülleri takdim edildi.

Gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken genç sporcuların, bölge şampiyonasında da Kütahya'yı başarıyla temsil etmesi bekleniyor. Oryantiring tutkunları ve aileler, sporculara destek vererek heyecana ortak oldu. - KÜTAHYA