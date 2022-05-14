Kütahya'da satranç turnuvası yapılacak - Son Dakika

Kütahya Belediyesi tarafından, 100. Yıl Dumlupınar Zaferi Satranç Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, katılım sağlayan tüm sporculara başarılar diledi.

Satranç Turnuvası, 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 16 yaş ve altı ile açık yaş kategorilerinde gerçekleştirilecek. Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, "Göreve geldiğimiz günden bugüne Kütahya Belediyesi olarak gençlere, çocuklara önemli projeleri hayata geçirmek için seferber olduk. Bunlardan bir tanesi de gençlik evleri, gençlik merkezleri projelerimiz devam ediyor. Geleceğimizin teminatı, araştırmacı, sorgulayıcı ve sağlıklı gençler yetiştirmek elbette bizim sosyal sorumluluk görevlerimizden bir tanesi. Kütahya Belediyespor bünyesinde 14. branşımız satranç branşı. 14 branşımızın içerisinde ferdi ve salon sporlarımız var. Burada 1500'e yakın lisanlı sporcumuz var. Ayrıca Belediye Kütahyaspor bünyesinde de sadece futbol branşında alt yapı futbol akademisinde 800'e yakın öğrencimiz mevcut. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Satranç Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi İbrahim Okursoy, tüm sporculara başarılar diledi. Okursoy, Kütahya Belediyesine satranç sporuna verdiği destek için teşekkür ederek, il içinden ve il dışından turnuvaya katılım sağlayan sporculara da teşekkür etti.

Turnuva yarın düzenlenecek olan yarışmaların ardından sona erecek. - KÜTAHYA