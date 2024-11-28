Kütahya'da Spor Sahaları İçin Bakım Çalışmaları - Son Dakika
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Kütahya'da Spor Sahaları İçin Bakım Çalışmaları

Kütahya\'da Spor Sahaları İçin Bakım Çalışmaları

Kütahya'da spor sahalarının bakımı ve temizlik çalışmaları hızla devam ediyor.

28.11.2024 12:46
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Kütahya'da spor sahalarının bakım ve kullanıma uygun hale getirilmesi amacıyla çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Dumlupınar Stadyumu'nda, toprağın havalanmasını sağlamak, kök gelişimini desteklemek ve sıkışmayı önlemek amacıyla Verti-Drain adı verilen özel bir havalandırma işlemi gerçekleştirildi. Bu çalışma sayesinde stadyumun zemininin daha dayanıklı ve sağlıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, 30 Ağustos, M. Asım Alkış, Yeşilay ve TOKİ sahalarında, okul sporları etkinlikleri ve hafta sonu oynanacak Amatör Lig maçları öncesinde kar temizleme çalışmaları tamamlandı. Söz konusu sahaların sporculara ve seyircilere en iyi şekilde hizmet vermesi için düzenli olarak bakım çalışmaları sürdürülecek.

Yetkililer, spor sahalarının düzenli bakımının sporcuların performansı ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yaşam, Spor, Son Dakika

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