Kütahyalılar, Kütahyaspor\'un zaferini dev ekrandan izledi

Kütahya'da vatandaşlar, Kütahyaspor'un deplasmanda Altay'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı belediye binası önünde kurulan dev ekranda hep birlikte izledi.

Kütahya Belediyesi önünde kurulan dev ekranda bir araya gelen taraftarlar, İzmir'de oynanan mücadeleyi büyük bir heyecanla takip etti. Şehrin gururu ve ligin lideri Kütahyaspor'a destek vermek için toplanan vatandaşlar, maç boyunca tezahüratlarla takımlarına moral verdi.

Karşılaşmada gelen goller, alanda bulunan taraftarlar tarafından alkışlarla karşılanırken, Kütahyaspor sevdalıları dev ekran önünde omuz omuza vererek takımlarına olan desteklerini gösterdi.

Maçın ardından vatandaşlar, alınan 4-0'lık galibiyetin sevincini birlikte yaşayarak Kütahyaspor'un başarısını kutladı. - KÜTAHYA