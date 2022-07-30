Akıncılarspor yaptığı basın açıklaması ile iç transferde; Tahsin Yurdcu, Alperen Yıldırım, Vatan Ekin, Furkan Kaya,Erkan Tali, Berkan Gündüz, Ahmet Emre Gök, Oğuz Kaan Kalın ile anlaştı.

Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesi Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Kütahya'nın üç temsilcisinden biri Akıncılar spor , yaptığı transferlerle spor gündeminde adından söz ettirdi.

Kaynak: İHA

Murat Gül, Tavşanlı, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Akıncılarspor'dan transfer atağı - Son Dakika

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