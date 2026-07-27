Kütahya Oryantiring Yarışması Renkli Anlara Sahne Oldu

Kütahya'da düzenlenen oryantiring yarışmasında sporcular, parkurdaki hedeflere ulaşabilmek için hem zamana hem de aniden bastıran sağanak yağmura karşı mücadele etti. Kent Park'ta düzenlenen organizasyon, renkli ve heyecan dolu görüntülere sahne oldu.

Kütahya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Yaz Spor Okulları faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen oryantiring tanıtım etkinliği, farklı yaş gruplarından çok sayıda sporcunun katılımıyla yapıldı. Ellerindeki haritalarla parkura çıkan sporcular, belirlenen kontrol noktalarını en kısa sürede ve doğru sırayla bulabilmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışma sırasında etkisini artıran sağanak yağış, sporcuların mücadelesini daha da zorlaştırdı. Ancak minik ve genç sporcular, olumsuz hava şartlarına rağmen parkuru terk etmeyerek hedefleri tek tek buldu. Islanan parkurda dikkat ve yön bulma becerilerini en iyi şekilde kullanmaya çalışan sporcular, hem fiziksel dayanıklılıklarını hem de harita okuma yeteneklerini sergiledi.

Vatandaşlar ve sporcu aileleri de yağmura rağmen yarışmayı ilgiyle takip ederek sporculara destek verdi. Kent Park'ta yaşanan mücadele dolu anlar, izleyenlerden alkış aldı.Yarışmanın tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde, parkurdaki tüm hedefleri eksiksiz ve en kısa sürede tamamlayarak dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Organizasyona katılan tüm sporcular da gösterdikleri performans nedeniyle tebrik edildi.

Etkinliğin ardından değerlendirmelerde bulunan Oryantiring İl Temsilcisi Nadire Erdinç, Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen tanıtım organizasyonuna gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Yağmura rağmen yarışmayı bırakmayarak mücadelelerini sonuna kadar sürdüren sporcuları kutlayan Erdinç, "Olumsuz hava şartlarına rağmen parkuru tamamlayan tüm sporcularımızı ve onları yalnız bırakmayarak destek veren ailelerini gönülden tebrik ediyorum. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerle oryantiring sporunu daha fazla çocuğumuza ve gencimize tanıtmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.