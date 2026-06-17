Kütahya Belediyesporlu boksörler milli takım kampında - Son Dakika
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Kütahya Belediyesporlu boksörler milli takım kampında

Kütahya Belediyesporlu boksörler milli takım kampında
17.06.2026 10:00  Güncelleme: 10:02
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Kütahya Belediyespor'un genç boksörleri Melike Delibaş ve Berra Yağmur Başarı, milli takım kampına davet edilerek Karadağ'daki Dünya Şampiyonası için hazırlıklara başladı.

Kütahya Belediyespor Kulübü'nün başarılı sporcuları Melike Delibaş ve Berra Yağmur Başarı, gösterdikleri performansla milli takım kampına davet edilerek önemli bir başarıya imza attı.

54 kiloda mücadele eden Melike Delibaş ile 65 kiloda ringe çıkan Berra Yağmur Başarı, Karadağ'da düzenlenecek Gençler Dünya Boks Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da gerçekleştirilen 1. Etap Milli Takım Kampı'nda çalışmalarına başladı.

31 Mayıs-18 Haziran tarihleri arasında devam eden kampta genç sporcular, milli takım antrenörleri gözetiminde yoğun bir hazırlık programı yürütüyor. Dünya Şampiyonası öncesinde teknik, taktik ve kondisyon çalışmalarını sürdüren sporcuların, milli forma altında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri hedefleniyor.

Milli takım kampına davet edilmeleriyle hem Kütahya Belediyespor'u hem de Kütahya'yı gururlandıran Melike Delibaş ve Berra Yağmur Başarı, başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Genç sporcuların elde ettiği bu önemli başarı, Türk boksunun geleceği adına da umut verici olarak değerlendiriliyor.

Kütahya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, milli takım kampına katılma hakkı kazanan sporcular tebrik edilerek, Karadağ'da gerçekleştirilecek Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda başarı dileklerinde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Milli Takım, Karadağ, Kütahya, Yaşam, Spor, Son Dakika

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