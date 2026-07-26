Kütahyalı Güreşçi Ertuğrul Alp'ten Çifte Madalya - Son Dakika
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Kütahyalı Güreşçi Ertuğrul Alp'ten Çifte Madalya

Kütahyalı Güreşçi Ertuğrul Alp\'ten Çifte Madalya
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Ertuğrul Alp Tekin, Türkiye Şampiyonası'nda serbest ve grekoromen stilde madalya kazandı.

Kütahyalı minik güreşçi Ertuğrul Alp Tekin, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve Türk güreş tarihinin en büyük organizasyonlarından biri olarak gösterilen U9-U10-U11-U12-U13-U14 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda çifte madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Kütahya Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu aynı zamanda Kütahya Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencisi olan Ertuğrul Alp Tekin, ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda serbest stil U9 yaş kategorisi 26 kilogramda 5. oldu.

Serbest stil müsabakalarının ardından grekoromen stilde de mindere çıkan başarılı sporcu, U9 yaş kategorisi 26 kilogramda gümüş madalya kazandı.

İlk Türkiye Şampiyonası deneyiminde hem serbest stilde hem de grekoromen stilde dereceler elde eden Ertuğrul Alp Tekin, Kütahya'ya çifte madalya sevinci yaşattı.

Kaynak: İHA

Alp Tekin, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahyalı Güreşçi Ertuğrul Alp'ten Çifte Madalya - Son Dakika

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