Kütahyaspor, 2. Lig'de İskenderunspor'u 4-1 yenerek sezona galibiyetle başladı
Kütahyaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'un ilk haftasında sahasında İskenderunspor'u 4-1 mağlup etti. Serkan Köse'nin hat-trick yaptığı maçta ev sahibi ekip sezona farklı bir galibiyetle başlamış oldu.
Kütahyaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'un ilk haftasında sahasında karşılaştığı İskenderunspor'u 4-1 mağlup etti.
Stat: Kütahya Dumlupınar
Hakem: Levent Buğra Vartemel
Kütahyaspor: Hüseyin Akınay, Ercan Coşkun, Tarkan Serbest, Mehmet Yiğit (Şemsettin Ender Kılıç dk. 68) Semih Karadeniz, Mustafa Çeçenoğlu, Sedat Cengiz (Çınar Tarhan dk. 68) Burak Altıparmak, Halil İbrahim Sönmez (Çağrı Fedai dk. 78) Abdurrahman Canlı, Serkan Köse (Aykut Çift dk. 78)
İskenderunspor: Cengizhan Şarlı, Hüseyin İçlek, Erbay Eker, Hüseyin Biler, Ömer Gür (Ali Gücenmez dk. 75) Ulaş Yılmaz, İsmail Yaşar, Talha Erdoğan, Mustafa Kapı (Furkan Enes Uyar dk. 64), Baran Aksaka, Sevan Albay (Ali Gücenmez dk. 75)
Goller: Serkan Köse (dk. 6, 48 ve 74), Halil İbrahim Sönmez (dk. 30) (Kütahyaspor), Sevan Albay (dk. 45) (İskenderunspor)
Sarı kartlar: Sedat Cengiz (Kütahyaspor), Hüseyin İçlek (İskenderunspor)
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