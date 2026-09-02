Kütahyaspor, Erzurumspor'dan golcü Serkan Köse'yi kiralık kadrosuna kattı, 27 maçta 20 gol attı
2. Lig Kırmızı Grup'un yeni ekiplerinden Kütahyaspor, bonservisi Erzurumspor'da bulunan 27 yaşındaki forvet Serkan Köse'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Geçen sezon Ankaraspor'da 27 maçta 20 gol ve 5 asistlik performans sergileyen santrfor, yeni sezonda mavi-lacivertlilerin hücum gücünü artıracak. Kütahyaspor yönetimi, Köse'nin takımın skor yükünü üstlenmesini bekliyor.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un yeni ekiplerinden Kütahyaspor, Erzurumspor'dan 27 yaşındaki golcü oyuncu Serkan Köse'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yeni sezonda 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Kütahyaspor, kadro yapılanmasını sürdürürken gol yollarındaki etkisini artıracak bir ismi renklerine bağladı. Mavi-lacivertliler, bonservisi Erzurumspor'da bulunan forvet oyuncusu Serkan Köse ile anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezon Ankaraspor forması giyen Serkan Köse, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 27 yaşındaki santrfor, Ankaraspor ile çıktığı 27 karşılaşmada 20 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takımının hücumdaki en önemli isimlerinden biri oldu.
Kütahyaspor yönetimi, golcü oyuncunun yeni sezonda takımın skor yükünü üstlenecek önemli isimlerden biri olmasını bekliyor.
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