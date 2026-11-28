Kütahya'da düzenlenen farkındalık etkinliğinde Tip 1 diyabetli çocuklar, Kütahya spor U19 takımıyla futbol karşılaşmasında buluştu. Etkinlikte, Tip 1 diyabetin spor yapmaya ve sosyal yaşama katılmaya engel olmadığı mesajı verildi.

Kütahya Şehir Hastanesi öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda Tip 1 diyabetli çocuklar, Kütahyasporlu genç futbolcularla aynı sahayı paylaştı. Çocukların spora katılımını teşvik etmek ve toplumda diyabet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programa sağlık ve spor camiasından temsilciler, kulüp yöneticileri ve aileler katıldı.

Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Halil İbrahim Şişman, etkinliğin diyabetli çocuklara moral vermek ve ailelerine destek olmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Futbolcuların çocuklarla aynı sahayı paylaşmasının önemli bir dayanışma örneği olduğunu ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ise, Tip 1 diyabetli bireylerin farklı spor branşlarında yer alabileceğini vurgulayarak, "Tip 1 diyabet spora engel değildir. Tüm sporcularımızı, tüm çocuklarımızı sahalarımıza bekliyoruz. Futbol olsun, diğer branşlar olsun hepsinden faydalanabilirler. Kütahya'da çok güzel bir organizasyona imza attık ve farkındalık oluşturduk" dedi.

Kütahya Sağlık Üniversitesi'nden Prof. Dr. Veysel Nijat Baş da diyabetli çocukların sosyal yaşamın dışında tutulmaması gerektiğini belirtti. Gerekli takip ve kontroller yapıldığı sürece çocukların spor dahil birçok faaliyette bulunabileceğini kaydeden Baş, çocukların kan şekeri ve beslenme düzenleri konusunda bilinçli olduklarına dikkat çekerek, "Tip 1 diyabetli gibi yaşasak hepimiz çok sağlıklı oluruz" ifadelerini kullandı.

Futbolculardan çocuklara destek

Kütahyaspor Kulüp Başkanı Osman Altınkaya, çocuklarla aynı sahada bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Futbolcu Aykut Çift ise sosyal sorumluluk çalışmalarında yer almaktan gurur duyduğunu belirterek ailelere çocuklarını farklı spor dallarına yönlendirmeleri çağrısında bulundu.

Etkinliğe katılan çocuklardan birinin annesi Ayşe Şahin, oğluna 6 yaşında Tip 1 diyabet tanısı konulduğunu ve 12 yıldır hastalıkla birlikte yaşamlarını sürdürdüklerini anlattı.

Kütahyasporlu futbolcularla aynı sahayı paylaşmanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirten Şahin, organizasyonun diyabetli çocukların spor ve sosyal yaşamda aktif olabileceklerini göstermesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Program, Tip 1 diyabetli çocukların Kütahyasporlu futbolcularla sahayı paylaşmasının ardından sona erdi.