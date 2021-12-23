Kuveyt'in gündeminde Cüneyt Çakır var! Maçın son düdüğüyle birlikte çok zor anlar yaşadı

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Kuveyt'te Emir Kupası finalinde Al Kuwait, Kongolu forveti Dieumerci Mbokani'nin attığı golle 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu. Başarılı yönetimiyle kamuoyundan alkış alan Cüneyt Çakır, karşılaşmanın sonunda futbolcuların itirazlarından nasibini aldı.

TEKRAR GÖSTERİMLERDE KARARLARININ DOĞRULUĞU ANLAŞILDI

Cüneyt Çakır 90 dakika boyunca oldukça başarılı bir yönetim sergilerken, tartışmalı pozisyonlarda verdiği kararların doğruluğu, pozisyonların tekrar gösterimlerinde ortaya çıktı. Ancak maçın hararetiyle deneyimli isme saha içinde çok sayıda karşı çıkışlar meydana geldi.

FUTBOLCULAR, CÜNEYT ÇAKIR'A SÜREKLİ İTİRAZ ETTİ

Hakemin düdüğüyle oyunun durduğu birçok pozisyonda futbolcular, Cüneyt Çakır'a kalabalıklar halinde yoğun itirazlarda bulundu. Maç içinde sarı kartına da başvuran tecrübeli hakem, Al Qadisialı oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu bir pozisyonda ise VAR ile iletişim kurarak, kararının teyidini aldıktan sonra oyunu devam ettirdi.