Kuyt, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 2-1 yenildiği maç sonrası taraftardan özür diledi - Son Dakika
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Kuyt, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 2-1 yenildiği maç sonrası taraftardan özür diledi

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Kuyt, Fenerbahçe\'nin Göztepe\'ye 2-1 yenildiği maç sonrası taraftardan özür diledi
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, taraftardan özür diledi. Kuyt, galibiyet için her şeyi denediklerini ancak takımın kırılgan olduğunu ve üzerindeki baskıyı gördüklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, mağlubiyetten dolayı taraftardan özür diledi.

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kuyt, maçta galibiyet için her şeyi yaptıklarını belirtti.

Taraftarın çok daha fazlasını hak ettiğini aktaran Kuyt, "Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kazanmak için her şeyi denedik ve elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gerek ben gerek teknik heyet hazırlanmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Birkaç günü iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Öne geçmeyi hak ettik ama takımın kırılgan olduğunu görebiliyoruz. Takım üstündeki baskıyı görebiliyoruz. Biz oyunculara kendi oyununuzu oynamanızı istiyoruz dedik. Rakip ikinci yarıya iyi başladı. Oyun kontrolünü aldık sonrasında. Girdiğimiz 3 pozisyon vardı ama problem bu, bu anlarda şansın yanınızda olması gerekiyor. İkinci golü atmış olsaydık galibiyet bizim olacaktı. Goller gelince işler bizim için zora girdi. Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Biz bundan çok daha iyisini yapabiliriz ve yapmalıyız, gelecekte bu şekilde olacak." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından takımın enerjisini yükseltmeye çalıştıklarını aktaran Kuyt, şöyle devam etti:

"İsmail hocayla 4 ay çalıştıktan sonra kendisi ve ekibiyle her günü beraber geçirdikten sonra tabi kolay olmadı onun gidişi. Kendisiyle yakın ilişkimiz var, kendisi iyi bir adam ve iyi bir teknik direktör. Guus Hiddink'ten öğrendiğim bir şey vardı. Bir teknik direktörün ardından takımı devraldığınızda en önemli şey o enerjiyi takıma geri getirmeye çalışmaktır. İlk başta takımı çok değiştirmemek gerekir. O enerjiyi yükseltmeye çalıştım. Bir 2 değişiklik vardı taktiksel. Onların canını yakabileceğimiz noktalardı. Özellikle Kerem ve Lukaku ile girdiğimiz pozisyon antrenmanda çalıştığımız pozisyonlardı. Küçük şeyleri değiştirmeye çalıştık. En önemli şey futbolda sonuç almaktır. Oyunculara bunu söylemeye çalıştım. Daha iyisini yapabilirdik ama futbol bu."

Kulübe yardım etmek için geldiğini ve geleceğinin ne olacağını bilmediğini dile getiren Kuyt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben kulübe yardım etmek için buradayım. Buraya İsmail hocanın yardımcısı olarak geldim. Kendisi maalesef istifa etti. Yönetim benden takıma yardım etmemi istedi. En önemlisi takıma yardım etmek. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor, ilerde ne olacağını göreceğiz. Benim için bu kulübün anlamı çok büyük. Set hücumlarımız vardı, hatlar arasında Levent'i ve Semedo'yu topla buluşturabildik. Bizler şu an zor durum içindeyiz ve bu durumda şansa ihtiyacınız var. Galibiyetler bu süreçlerde ilacınız oluyor ama maalesef futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Özgüven tamamen galibiyetle alakalıdır. En önemli şey maçları kazanmaktır bunun için. Yolumuza devam edeceğiz, özgüveni kazanmaya çalışacağız. Bizler bahanelere sığınmıyoruz, çok iyi oyuncularımız var. Nasıl bir takım olduğumuzu gösterebiliriz. Ben bu oyunculara gerçekten inanıyorum. Mason dün akşam grip oldu. Bu maça yetiştirmeye çalıştık ama onu riske etmemenin daha doğru olacağını düşündük. Liverpool benim için büyük anlam ifade ediyor ama Fenerbahçe de aynı şekilde anlam ifade ediyor. Bu odadan çıkınca bir sonraki maçı düşünmeye başlayacağım. Bu takım uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanamıyor, bu bizim için harika olur ama öncesinde buna inanmanız gerekiyor ve ben inanıyorum."

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigFenerbahçeDirk KuytSporSon Dakika

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