Kuyucaklı minik sporcular başarıları ile göz dolduruyor - Son Dakika
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Kuyucaklı minik sporcular başarıları ile göz dolduruyor

04.06.2022 17:18
Kuyucaklı minik sporcular başarıları ile göz dolduruyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi'nde oluşturulan Kuyucak Belediyespor Minik Kızlar Voleybol Takımı, tarihinde ilk defa il birinciliği müsabakalarında ter döktü.

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi'nde oluşturulan Kuyucak Belediyespor Minik Kızlar Voleybol Takımı, tarihinde ilk defa il birinciliği müsabakalarında ter döktü.

İlk kez katıldığı turnuvada başarı elde eden Kuyucak Belediyespor Minik Kızlar Voleybol Takımı, diğer maçın sonucuna göre gelecek hafta oynanacak olan final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. 2011-2012 doğumlu kız çocuklarının oynadığı turnuvada, minik yürekleriyle büyük mücadele örneği sergileyen Kuyucak Belediyespor Minik Kızlar Voleybol Takımı gelecek için umut verdi.

Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız, sporcuları çalıştıran Gencelli Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Güven Selcan'a teşekkür etti. Bacaksız, "Sadece ilçe merkezimizde değil diğer mahallelerimizde de sporun gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bütün kurumlarımızın birlikte çalışması özellikle de Kuyucak Belediyemizin destekleriyle bu başarıların gelmesi tesadüf değil" dedi.

Bu sezon Kuyucak'ta sportif başarının artmasının en büyük payın Kuyucak Belediyesi'ne ait olduğunu belirten minik sporcular, her türlü desteği veren Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'e teşekkür etti. Kuyucak Belediyespor olarak salon sporlarında ardı arkası kesilmeyen başarıların devam edeceğinin sözü verildi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak'ta sportif başarıların artmasından dolayı gurur duyduklarını, atletizmden voleybola, hentboldan futbola, yüzmeden karateye kadar bir çok branşta sporu desteklediklerini söyledi. - AYDIN

Kuyucaklı minik sporcular başarıları ile göz dolduruyor
Kuyucaklı minik sporcular başarıları ile göz dolduruyor
Kuyucaklı minik sporcular başarıları ile göz dolduruyor
Kuyucaklı minik sporcular başarıları ile göz dolduruyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, voleybol, Kuyucak, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuyucaklı minik sporcular başarıları ile göz dolduruyor - Son Dakika

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