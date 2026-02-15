Kuyucaklı Sporculardan ETU Grand Prix'de İki Bronz - Son Dakika
Kuyucaklı Sporculardan ETU Grand Prix'de İki Bronz

Kuyucaklı Sporculardan ETU Grand Prix\'de İki Bronz
15.02.2026 12:54
Kuyucaklı sporcular Buse Yırtıcı ve Mete Türkeş, ETU Grand Prix eleme müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından düzenlenen ETU Grand Prix eleme müsabakalarında Kuyucaklı sporcular önemli bir başarıya imza atarak iki bronz madalya kazandı.

Yüksek puanlı karşılaşmalara sahne olan ve 13-14 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen müsabakalarda Kuyucaklı sporculardan Buse Yırtıcı 37 kilo bayanlar kategorisinde üçüncü olurken, Mete Türkeş ise 61 kilo erkekler kategorisinde üçüncülük elde etti. Uluslararası arenada elde edilen derecelerle sporcular, ETU Grand Prix finallerine doğrudan katılma hakkı da kazandı. Başarılarıyla hem ilçelerini hem de Türkiye'yi gururlandıran sporcuların elde ettiği dereceler, ilçede sevinçle karşılandı. Sporcuların antrenörü elde edilen başarının disiplinli çalışma ve azmin sonucu olduğunu belirterek, sporcuların hedeflerinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında daha büyük dereceler elde etmek olduğunu ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

