Kuzey'in golcüleri Trabzonspor'da hayat buldu - Son Dakika
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Kuzey'in golcüleri Trabzonspor'da hayat buldu

06.06.2022 11:32
Kuzey'in golcüleri Trabzonspor'da hayat buldu

Avrupa'da performanslarıyla dibe vurdukları dönemde Trabzonspor'a transfer olan Kuzey'in forvet oyuncuları Alexander Sörloth ve Andreas Cornelius, bordo-mavili kulüpte adeta hayat buldu.

Avrupa'da performanslarıyla dibe vurdukları dönemde Trabzonspor'a transfer olan Kuzey'in forvet oyuncuları Alexander Sörloth ve Andreas Cornelius, bordo-mavili kulüpte adeta hayat buldu.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un, Kuzey ülkeleri Norveç ve Danimarka kökenli transfer ettiği forvet oyuncuları dikkat çekiyor. Norveçli Alexander Sörloth ve Danimarkalı Andreas Cornelius Avrupa'da performanslarıyla dip yaptıkları dönemde bordo-mavili takıma transferleriyle yeniden doğdular. 2019-2020 sezonunda Sörloth 24 golle sezonu gol kralı olarak tamamlarken, Trabzonspor ise sezonu ikinci sırada bitirmişti. 2021-2022 sezonunda forma giyen Cornelius ise Spor Toto Süper Lig'de 15 golle takımın en skorer oyuncusu olurken Karadeniz ekibi ise sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Alexander Sörloth

Trabzonspor'un Crystal Palace'dan kiraladığı Sörloth, İngiliz kulübünde forma giydiği 20 resmi maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. Bu ülkede yeteneklerini gösterme fırsatı yakalayamayan Sörloth, Belçika'nın Gent takımına kiralandı. Gent ile çıktığı 22 resmi maçta ise 5 gol ve 3 asistle oynadı. 2018-2019 sezonunun ardından İngiltere'ye dönmeyen oyuncu Trabzonspor'a kiralandı.

Trabzonspor'da iyi başlangıç

Bordo-mavili kulüpte yaşanan sakatlıkların da etkisiyle sürekli forma şansı bulan Sörloth kariyerinin en iyi günlerini geçirdi. Spor Toto Süper Lig'de ilk sezonunda 24 gol atan oyuncu sezonu gol kralı olarak tamamladı. Bordo-mavili kulüpte oynadığı 49 resmi maçta 33 gol ve 11 asiste imza attı. Bordo-mavili kulüpte en iyi dönemini yaşayan Sörloth, kiralık olarak forma giydiği Karadeniz ekibinden RB Leipzig'e 20 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Bu transferde Trabzonspor ise 10 milyon Euro'yu kasasına koymuştu. Bu oyuncunun transferiyle ilgili KAP'a yapılan açıklamanın 4. maddesinde "Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferinin söz konusu olması durumunda Trabzonspor Kulübü öncelikle alma hakkına sahip olacaktır" ifadeleri yer aldı. Trabzonspor'un ardından Sörloth, Avrupa'da ise aradığını yine bulamıyor.

Andreas Cornelius

Trabzonspor'un sezon başında İtalya'nın Parma takımından transfer ettiği Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, bordo-mavili takımda kendini buldu. Golcü oyuncu kulüp kariyerinin en iyi dönemini Karadeniz ekibinde yaşıyor.

Trabzonspor, Andreas Cornelius'u sezon başında İtalya'nın Parma kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4 taksit halinde, 4 milyon 873 bin 500 Euro ve yüzde 5 FIFA dayanışma katkısı ödeyerek transfer etmişti.

Danimarka, Fransa, İngiltere ve İtalya maceralarının ardından son olarak Türkiye'ye gelen Andreas Cornelius'un futbol kariyeri iniş-çıkışlarla doluydu. Geçtiğimiz sezon forma giydiği Parma'da oynadığı 30 maçta attığı tek golle sezonu kapatan Cornelius'un, ciddi analizler ve tartışmaların ardından bordo-mavili kulübe transferi gerçekleşirken, oyuncu Karadeniz ekibinde yeniden çıkışa geçerek adından söz ettirdi. 29 yaşındaki forvet bordo-mavili forma ile geride kalan sezonda görev aldığı 42 resmi maçta 17 gole imza attı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya karşı attığı 2 golle dikkatleri üzerine çeken Cornelius, bordo-mavili takımda bu sezon sürdürdüğü başarılı performansı milli takımda da devam ettirdi.

20 milyon Euro maddesi

Trabzonspor'un Danimarkalı oyuncusu Cornelius ile yapılan anlaşmada ise serbest kalma maddesinde Sörloth'da olduğu gibi 20 milyon Euro'ya serbest kalır ifadesi yer alıyor. - TRABZON

Kuzey'in golcüleri Trabzonspor'da hayat buldu
Kuzey'in golcüleri Trabzonspor'da hayat buldu
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Kaynak: İHA

Alexander Sörloth, Andreas Cornelius, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuzey'in golcüleri Trabzonspor'da hayat buldu - Son Dakika

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