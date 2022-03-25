Kuzey Makedonya, İtalya'yı eledi - Son Dakika
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Kuzey Makedonya, İtalya'yı eledi

25.03.2022 00:57
Kuzey Makedonya, İtalya'yı eledi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında Kuzey Makedonya, deplasmanda İtalya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında Kuzey Makedonya, deplasmanda İtalya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kuzey Makedonya, finalde Türkiye'yi eleyen Portekiz ile karşılaşacak.

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında İtalya, Renzo Barbera'da Kuzey Makedonya'yı ağırladı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, konuk ekip 90+2. dakikada Trajkovski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Son Avrupa şampiyonu İtalya sahadan 1-0 mağlup ayrılırken, adını finale yazdıran Kuzey Makedonya, finalde Portekiz ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kuzey Makedonya, İtalya'yı eledi
Kuzey Makedonya, İtalya'yı eledi

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Mucize gerçekleşti! Kuzey Makedonya, İtalya'yı Dünya Kupası'ndan etti Mucize gerçekleşti! Kuzey Makedonya, İtalya'yı Dünya Kupası'ndan etti Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali: Portekiz: 3 Türkiye: 1 (Maç sonucu) Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali: Portekiz: 3 Türkiye: 1 (Maç sonucu)

Dünya Kupası, Makedonya, Play Off, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kuzey Makedonya, İtalya'yı eledi - Son Dakika


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