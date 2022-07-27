FC Shkupi, Avrupa serüvenine Avrupa Ligi'nde devam edecek - Son Dakika
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FC Shkupi, Avrupa serüvenine Avrupa Ligi'nde devam edecek

27.07.2022 14:19
FC Shkupi, Avrupa serüvenine Avrupa Ligi'nde devam edecek

Kuzey Makedonya'yı, Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için yola çıkan FC Shkupi, Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

Kuzey Makedonya'yı, Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için yola çıkan FC Shkupi, Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk etapta Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps'i safdışı bırakan FC Shkupi, 2. turda ise Avrupa futbolunun önemli takımlarından Dinamo Zagrep ile tur mücadelesi verdi.

Deplasmandaki ilk maçtan 2-2'lik skorla ayrılan FC Shkupi, evindeki karşılaşmada ise rakibine 1-0 mağlup oldu. Türk iş insanı Olgun Aydın başkanlığındaki FC Shkupi, Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmek için 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers ile karşılaşacak. Kuzey Makedonya şampiyonu, ilk maçını 4 Ağustos Perşembe günü deplasmanda, rövanşı ise 11 Ağustos Perşembe günü ise evinde oynayıp, Avrupa yolculuğuna devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Cebelitarık, Makedonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FC Shkupi, Avrupa serüvenine Avrupa Ligi'nde devam edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: FC Shkupi, Avrupa serüvenine Avrupa Ligi'nde devam edecek - Son Dakika
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