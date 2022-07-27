Deplasmandaki ilk maçtan 2-2'lik skorla ayrılan FC Shkupi, evindeki karşılaşmada ise rakibine 1-0 mağlup oldu. Türk iş insanı Olgun Aydın başkanlığındaki FC Shkupi, Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmek için 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers ile karşılaşacak. Kuzey Makedonya şampiyonu, ilk maçını 4 Ağustos Perşembe günü deplasmanda, rövanşı ise 11 Ağustos Perşembe günü ise evinde oynayıp, Avrupa yolculuğuna devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cebelitarık, Makedonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › FC Shkupi, Avrupa serüvenine Avrupa Ligi'nde devam edecek - Son Dakika

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