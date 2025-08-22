Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonu Oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nı kazanan sporcu Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti. Büyükakın, genç sporcunun başarısıyla büyük gurur yaşadıklarını vurguladı.

Kocaeli'nin yetiştirdiği başarılı sporculardan Kuzey Tunçelli, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, 800 metre serbestte 7: 46.52'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte yıldızı olacak Kuzey Tunçelli, bu şampiyonluğu ile bir kez daha göğüsleri kabarttı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şampiyon Kuzey Tunçelli'yi başarısından ötürü kutladı. Genç sporcunun sadece Kocaeli'ye değil Türkiye'ye de büyük gurur yaşattığını belirtti Başkan Büyükakın, "Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, 800 metre serbestte 7: 46.52'lik derecesiyle dünya şampiyonu olan, şehrimizin ve ülkemizin gururu Kuzey Tunçelli'yi kutluyorum" ifadesini kullandı.

Başkan Büyükakın, genç sporcunun dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. - KOCAELİ