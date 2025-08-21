Kuzey Tunçelli'ye Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest stilde şampiyon olan milli sporcu Kuzey Tunçelli için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Bak sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı tebrik mesajında, "Kuzey Tunçelli yeniden Dünya Gençler şampiyonu. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest stilde altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Kuzey Tunçelli'yi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
