SALON: Aksaray
HAKEMLER: İlhan Burhan, Çağlar Bilal
KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi)
BEŞİKTAŞ: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Merve Nezir, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç)
SETLER: 25-19, 25-20, 20-25, 26-24
SÜRE: 126 dakika (33', 30', 31', 32')
Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftasında Kuzeyboru sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Kuzeyboru, Beşiktaş'ı Sultanlar Ligi'nde Mağlup Etti - Son Dakika
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