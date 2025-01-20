Kuzeyboru, CEV Kupası Rövanşına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kuzeyboru, CEV Kupası Rövanşına Hazırlanıyor

Kuzeyboru, CEV Kupası Rövanşına Hazırlanıyor

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Igor Gorgonzola Novara ile rövanş maçına hazırlandığını açıkladı.

20.01.2025 11:48
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Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımıyla karşılaşacağı CEV Kupası play-off turu rövanş maçına tur parolasıyla hazırlanıyor.

Hazırlıklarını başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu eşliğinde Aksaray Spor Salonu'nda sürdüren "Aksaray'ın Sultanları", ilk turda 3-1 yendikleri Igor Gorgonzola Novara ile 22 Ocak'ta oynayacağı rövanş maçına odaklandı.

Bedestenlioğlu, AA muhabirine, çok zor ve önemli bir rakibe karşı ilk maçta güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bu skorla sadece ilk etabı geçtiklerine değinen Bedestenlioğlu, "İtalya'daki maç daha da zor geçecek. Onlar buradaki maçta bu kadar güç göstereceğimizi beklemiyorlardı. Bize, Sultanlar Ligi'nin 6. sıradaki takımı olarak bakıyorlardı. Bizi yeneceklerini düşünüyorlardı ama takımımız çok önemli bir direnç ve performans gösterdi." diye konuştu.

"Psikolojik baskı altına kalmadan her sete hazır olarak çıkmamız lazım"

Bedestenlioğlu, takım olarak herkesin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"3-1 yendiğimiz ilk maçtaki reaksiyonu, çarşamba günü de göstermemiz gerekiyor. İtalya'ya turu geçmek için gideceğiz. Takımımız tam performansıyla oynarsa turda şansımız var. Rakibimizi tanıyoruz. Yapacakları reaksiyonları ve davranışları biliyoruz. Biz her şeyi bırakıp kendi işimize odaklanmamız lazım. Takımım üzerine düşeni yaparsa, turdan çok umutluyum. Sakinliğimizi korumamız, hiçbir şekilde paniğe kapılmamamız lazım. Maç skoru 3-0 bile olsa altın set oynayacağız. Psikolojik baskı altında kalmadan her sete hazır olarak çıkmamız lazım. Rakibimiz, biz direnç koymaya başladığımız anda strese girecek. Dolayısıyla bizim sakin kalmamız çok önemli."

Ayşe Çürük: "CEV Kupası'nda hedeflerimiz yüksek"

Sporculardan Ayşe Çürük ise ilk maçta zorlanmalarına rağmen güzel bir galibiyet aldıklarını ifade etti. Rakiplerinin çok güçlü olduğunu vurgulayan Çürük, şunları kaydetti:

"Takımımıza çok güveniyoruz. İlk maç bizim için çok iyi geçti. Taraftarımız da bize güvendi, çok iyi destek verdi. Taraftarımızla birlikte çok güzel bir galibiyet aldık. İlk maçta sahaya çok öz güvenli çıktık. Nasıl bir maç olacağını biliyorduk. Beklediğimizden daha güzel bir sonuç elde ettik. Maça iyi hazırlandık. İtalya'da zor bir atmosfer bizi bekliyor. Maç gününü bekliyoruz. CEV Kupası'nda hedeflerimiz yüksek. İlk önce bu turu artık geçmek istiyoruz. Sonrasını hep birlikte göreceğiz."

Kaynak: AA

aksaray, İtalya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuzeyboru, CEV Kupası Rövanşına Hazırlanıyor - Son Dakika

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