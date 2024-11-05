Salon: Aksaray
Hakemler: Nikolaos Angelidis (Yunanistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Liray Akpınar, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Büşra Güneş, Buket Gülübay)
Dinamo Zagreb: Nincevic Jelena, Beçiç Luna, Trcol Viktoria Ana, Babic Lucia, Mlinar Maşa, Kruhonja Klara (Stosiç Carla, Sesar Lana)
Setler: 25-15, 27-29, 25-12, 25-16
Süre: 93 dakika (20, 31, 20, 22)
Voleybol Kadınlar CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Kuzeyboru, seyircisi önünde Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibini, 3-1 yendi.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 12 Kasım'da Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynanacak.
Son Dakika › Spor › Kuzeyboru, Dinamo Zagreb'i 3-1 Yendi - Son Dakika
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