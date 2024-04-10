Kuzeyboru, Galatasaray Daikin\'i mağlup etti

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Lazovic, Emine Arıcı (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino, Duygu Düzceler)
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu, Cemre Janset Erkul, Lopez, Wilhite, Merve Atlıer (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Begic, Yaren Işık, Liray Akpınar)
Setler : 25-23, 19-25, 19-25, 25-20, 7-15
Süre: 121 dakika (28, 26, 27, 26,14)
Voleybol Sultanlar Ligi'nin play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Kuzeyboru, konuk olduğu Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti.
İki galibiyete ulaşacak takımın sezonu 5. bitireceği serinin ikinci maçı 13 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak. Fenerbahçe kafilesi Atina'ya ulaştıktan sonra Karaiskakis Stadyumu'na hareket etti. Takım, antrenman yaparak maç için hazırlıklarını tamamlayacak. Olympiakos-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 19.45'te oynanacak.
Yeni bir yapay zeka modeli, önümüzdeki 100 yıl içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takımlar hakkında bir tahminde bulundu. Ancak bazı tahminlerinde tutarsız olmasıyla sosyal medyada tepki topladı. İlginç şekilde kazanacak takımlar listesinde iki Türk takımı da bulunuyor. Yapay zeka ayrıca İspanyol devi Real Madrid'in de yeniden hızla büyüyeceğini öngörüyor. Buna göre önümüzdeki yüzyılda 10 şampiyonluk kazanarak zirveyi ele geçirecek. Ancak aynı zamanda beklenmedik takımların da kupayı kaldıracağını tahmin ediyor. Futbolseverler, yapay zekanın tahminlerine şüpheyle yaklaşsa da Türk takımlarının gelecekteki başarıları merakla bekleniyor.
Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışmaları, Atletizm Federasyonu, WMRA ve WA yarışma kurallarına uygun olarak 27 Nisan'da Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenecek. Yarışmalar U-20 kadınlar, U-20 erkekler, büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde yapılacak. Yarışmada ilk üçe girenlere çeşitli ödüller verilecektir.
Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Ramazan Bayramı yoğunluğu sebebiyle artan trafik akışını denetlemek amacıyla Bandırma girişindeki kontrol noktasında yapılan denetimlere katıldı. Bayram tatilinin başlaması ile birlikte 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı trafiği, Bandırma'da yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, bayramı sevdikleriyle geçirebilmek için yollara düştü ve Bandırma geçiş güzergahında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Zaman zaman trafik, neredeyse durma noktasına geldi. Bu yoğunluk karşısında Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve daha güvenli bir bayram tatili geçirilmesini temin için denetimlerini artırdı. Kaymakam Engin Aksakal da, denetimlere bizzat katılarak sürücüleri bilgilendirdi ve trafik tedbirlerine uyulmasının önemini vurguladı. Kaymakam Aksakal, sürücülere yönelik olarak yaptığı konuşmada, 'Dokuz günlük Ramazan Bayramı münasebetiyle seyahat edecek vatandaşlarımız, sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız için lütfen emniyet kemerinizi takın. Hız limitlerine ve trafik kurallarına uyun' dedi ve tüm görevli personel ile vatandaşların bayramını kutladı.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında yarın deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, kritik karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. edavileri süren Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra Alexander Djiku da kafilede yer almadı.
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