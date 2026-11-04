Kuzeyboru, Sultanlar Ligi 7. haftasında Aksaray'da Aras Kargo'yu 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Kuzeyboru, Sultanlar Ligi 7. haftasında Aksaray'da Aras Kargo'yu 3-2 mağlup etti

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Kuzeyboru, Aksaray'daki salonda Aras Kargo'yu 3-2 mağlup etti. Maçın setleri 21-25, 25-18, 21-25, 25-20 ve 15-7 oldu, karşılaşma 130 dakika sürdü.

Salon: Aksaray

Hakemler: Kadir Girente, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Ayçin Akyol, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Buse Sonsırma Kayacan, Wilmarie, Ayşe Çürük, Tutku Burcu Yüzgenç)

Aras Kargo: Lila Şengün, May, Bengisu Aygün, Anthouli, Gamboa, Beliz Başkır (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu)

Setler: 21-25, 25-18, 21-25, 25-20, 15-7

Süre: 130 dakika (27, 27, 31, 30, 15)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Kuzeyboru, sahasında Aras Kargo'yu 3-2 yendi.

Kaynak: AA
VodafoneAksaraySporSon Dakika

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