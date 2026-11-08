KVK Cimnastik, 2-0 öne geçtiği maçta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'ye 3-2 yenildi - Son Dakika
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KVK Cimnastik, 2-0 öne geçtiği maçta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'ye 3-2 yenildi

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KVK Cimnastik, 2-0 öne geçtiği maçta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye\'ye 3-2 yenildi
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Kadınlar 2. Lig 15. Grup 9. haftasında KVK Cimnastik, sahasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'ye 2-0 öndeyken 3-2 yenildi. İlk iki seti 26-24 ve 25-13 kazanan ev sahibi, sonraki setleri 23-25, 20-25 ve 13-15 kaybetti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup 9 .haftasında KVK Cimnastik Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye önünde 2-0 öne geçmesine rağmen salondan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu

Hakemler: Ömer Açıcı, Betül Söğüt

KVK Cimnastik Spor Kulübü: Beyza Bozbey, Simge, Fatma Gül, Şafak, Ceren, Esmanur, Beyza Karakuş, Zehra, Şeyda Nur İşler, Meltem, Asya Kaya, Eda, İkra

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye: Yasenya Hamurcu, Yasmin Taşan, Aleyna Çelik, Ayşegül Külüşlü, Esra, Hiranur Demircan, Nuray, Elvan Alpar, Zeynep Su, Ayça Mine Özen, Yaren Azra Gedikbaş, Zeynep Su Demir, Melisa Sevinç, Esra Vural

Setler:

1. Set: 26-24 (Kayseri Cimnastik lehine)

2. Set: 25-13 (Kayseri Cimnastik lehine)

3. Set: 23-25 (Kahramanmaraş lehine)

4. Set: 20-25 (Kahramanmaraş lehine)

5. Set: 13-15 (Kahramanmaraş lehine)

Kaynak: İHA
KahramanmaraşSporSon Dakika

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