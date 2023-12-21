KYGM Yurtlar Arası Niğde İl Turnuvası Tamamlandı

5 takımın mücadele ettiği Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Yurtlar Arası Niğde İl Turnuvası tamamlandı.

Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Yurtlar Arası Voleybol Niğde il turnuvası final maçında, Milli Piyango Yurdu 1'inci olurken, Ömer Halisdemir Yurdu ise 2'inci olarak turnuvayı tamamladı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "KYGM Yurtlar Arası Niğde İl Turnuvası'nın final maçı gerçekleşti. 5 erkek yurt takımının mücadele ettiği finalde, Milli Piyango Yurdu takımı 1'inci, Ömer Halisdemir Yurdu takımı ise 2'inci oldu. KYGM Yurtlar Arası gerçekleşen bu turnuva, öğrencilerimizin yeteneklerini sergileme ve dostluk bağlarını güçlendirme açısından önemli bir etkinlik oldu. Tüm öğrencilerimize gösterdikleri mücadeleci ruh için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE