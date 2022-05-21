Kylian Mbappe, 3 yıl daha PSG'de - Son Dakika
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Kylian Mbappe, 3 yıl daha PSG'de

21.05.2022 23:35
Kylian Mbappe, 3 yıl daha PSG'de

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ile 3 yıllık yeni anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu su Kylian Mbappe ile 3 yıllık yeni anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Aylardır transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Kylian Mbappe, kararını verdi. Adı Real Madrid ile sıklıkla anılan Mbappe, Paris Saint-Germain'de kaldı. Haziran ayında Fransız ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu, kulübüyle 30 Haziran 2025'e kadar geçerli olan yeni bir sözleşme imzaladı. Kararından dolayı çok mutlu olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Üst düzey bir performans sergilemek için her türlü imkanı sağlayan bir kulüpte gelişmeye devam edeceğime inanıyorum. Başkan Nasser Al-Khelaifi'ye güveni, anlayışı ve sabrı için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Paris Saint-Germain Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Nasser Al-Khelaifi ise Fransız kulübünün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Kylian'ın sözleşmesinin uzatılması, kulübümüzün tarihinde istisnai bir ana işaret ediyor ve dünyadaki tüm taraftarlarımız için harika bir haber. Taraftarlarımız ve kulübümüz için tarihimizin en güzel sayfalarını açacağız" cümlelerine yer verdi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kylian Mbappe, 3 yıl daha PSG'de - Son Dakika


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