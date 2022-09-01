Kylian Mbappe, transseksüel model Ines Rau ile aşk yaşıyor

Fransız ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre, PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin aktris Emma Smet'ten ayrıldıktan sonra ünlü transseksüel model Ines Rau ile birlikte olmaya başladı.

YATTA SAMİMİ BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİLER

2017 yılında Playboy kapağında yer alan ilk transseksüel model olmasıyla dünya çapında ün kazanan Ines Rau, geçtiğimiz günlerde Mbappe ile birlikte bir yatta görüntülendi. Bikilini model Rau'yu kollarına aldığı görülen Mbappe'nin, mayıs ayındaki Cannes Film Festivali'ne de ünlü isimle katıldığı öğrenildi.

ESKİ SEVGİLİSİ AYRILIK NEDENİNİ "KİŞİSEL FARKLILIKLAR"A BAĞLAMIŞTI

Mbappe'nin eski sevgilisi Smet, verdiği bir röportajda ayrılıklarının "kişisel farklılıklar" olduğunu söylemişti. Ines Rau ve Kylian Mbappe, ortaya çıkan iddiaların ardından sessizliklerini koruyor.