Kyziridis ve Borza'nın golleriyle Arca Çorum FK, Eyüpspor'u ilk yarıda 2-0 geçti - Son Dakika
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Kyziridis ve Borza'nın golleriyle Arca Çorum FK, Eyüpspor'u ilk yarıda 2-0 geçti

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Süper Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK, Eyüpspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, Kyziridis ve Borza'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Çorum FK, ikinci yarıda avantajını koruyarak sahadan galip ayrılmayı hedefliyor.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu

Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Serdar Saatçı, Smolcic, Borza, Fredy, Ramadani, Cengiz Ünder, Diomande, Kyziridis, Ramirez

Eyüpspor: Moldovan, Talha Ülvan, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Raux Yao, Boutobba, da Costa, Michalak, Abdullahi

Goller: Dk. 6 Kyziridis, Dk. 27 Borza (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 45 Cengiz Ünder (Arca Çorum FK), Dk. 45+1 da Costa (Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Arca Çorum FK-Eyüpspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Çorum FK öne geçti. Sol kanattan gelen topla buluşan Kyziridis, Ramirez ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kyziridis, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

27. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Kyziridis'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Borza, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere yolladı: 2-0.

41. dakikada topla buluşan Massanga'nın şutunda, kaleci Felipe meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.

İlk yarı, Çorum FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kyziridis ve Borza'nın golleriyle Arca Çorum FK, Eyüpspor'u ilk yarıda 2-0 geçti - Son Dakika

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