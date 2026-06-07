L'Etape Marmaris Tamamlandı

Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) resmi amatör serisi L'Etape Marmaris by Tour de France bisiklet yarışı tamamlandı.

Visa ve Türkiye İş Bankası'nın kredi kartı markası Maximiles Black'in isim sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen organizasyonda Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan etkinlik alanı, halk sürüşü ve binlerce ziyaretçinin katılımıyla Marmaris'i iki gün boyunca bisiklet festivaline dönüştürdü.

Türkiye ve 16 farklı ülkeden gelen 700'ün üzerinde bisikletçiyi Marmaris'te buluşturan yarışta 96,8 kilometrelik uzun parkur erkeklerde 2 saat 59 dakika 21 saniyelik derecesiyle Anton Hrabovskyi, kadınlarda ise 3 saat 47 dakika 31 saniyeyle Şeniz Pamuk birinci oldu.

65,8 kilometrelik kısa parkur erkeklerde de 2 saat 5 dakika 28 saniyeyle İsmet Doğanay Yüksek, kadınlarda ise 2 saat 19 dakika 31 saniyelik dereceyle Aylin Yüce, zafere ulaştı.

Genel klasmanda şampiyonluğa ulaşan bisikletçiler, 19 Temmuz Pazar günü Fransa Bisiklet Turu'nun 20. etap rotasında gerçekleştirilecek L'Etape du Tour 2026'ya katılım hakkı elde etti.

Yarışın ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken Tour de France'ın simgesi mayolar da sahiplerini buldu.