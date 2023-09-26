La Liga Başkanı Tebas, Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmasını bekliyor - Son Dakika

La Liga Başkanı Tebas, Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmasını bekliyor

Son Güncelleme: 26.09.2023 12:59

La Liga Başkanı Javier Tebas, Kylian Mbappe'nin yaz transfer döneminde yüzde 80 ihtimalle Real Madrid'e transfer olacağını ifade etti.

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan La Liga Başkanı Javier Tebas, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü golcüsü Kylian Mbappe'nin yaz transfer döneminde yüzde 80 olasılıkla Real Madrid'e imza atacağını söyledi.

"LA LİGA ONUN İÇİN ÇOK UYGUN"

Tebas yaptığı açıklamada, "La Liga Mbappe için kesinlikle bir hedef. La Liga onun için çok uygun. Bana göre Real Madrid'e bu yaz transfer olma ihtimali yüzde 70-80 ama eğer gelmezse de bu bir ölüm kalım meselesi değil." ifadelerini kullandı.

La Liga Başkanı Tebas, Mbappe'nin yeni adresini işaret etti: Yüzde 80 Real Madrid
Javier Tebas

"REAL MADRID'E SAYGIM SONSUZ"

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile ilgili de konuşan Tebas, "Real Madrid kulübüne saygım sonsuz, Perez'e de bu büyük kulübün tarihinin en büyük başkanı olarak saygı duyuyorum ama kendisiyle fikir ayrılıklarımız var." dedi.

Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor La Liga Başkanı Tebas, Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmasını bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Ancelotti ateşi yaktı! Arda Güler, Las Palmas maçıyla sahalara dönüyor
14:05 Acun Ilıcalı, 1100 çalışanını tatile götürdü! Gönüllerince eğlendiler
13:56 Taksi durağında boş bekleyen taksiciler yolcuları araca almadı, vatandaş isyan etti
13:43 Gece kulübü işletmecisi otoparkta infaz edilmişti! Şüpheli cinayet anını canlı olarak yayınlamış
13:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye F-16 resti: ABD'den net bir yanıt bekliyoruz
13:05 Erdoğan'dan ''Zengezur koridoru ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt: Bir an önce açılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz
12:58 Cemal Enginyurt, belediye başkanı olmak istiyor! Hayallerini süsleyen şehri ilan etti
12:53 La Liga Başkanı Tebas, Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmasını bekliyor
12:37 Kanserle mücadele eden Tanyeli, ilaç fiyatlarına veryansın etti
12:36 Eski karısının kardeşleri tarafından sokak ortasında öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2023 14:31:43. #1.12#
SON DAKİKA: La Liga Başkanı Tebas, Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmasını bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement