La Liga\'da güncelleme var! İşte Arda Güler\'in piyasa değeri

Transfermarkt, LaLiga'da forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Bunun ardından bu sezon Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan ve takımdan ayrılması gündemde olan milli yıldızımız Arda Güler'in yeni değeri merak konusu oldu.

MBAPPE ARTIK 170 MİLYON EURO

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin piyasa değeri 160 milyon eurodan 170 milyon euroya yükseldi. Barcelona'nın genç orta saha oyuncusu Pedri'nin değeri de 100'den 120 milyon euroya çıkarıldı. Atletico Madrid'in Arjantinli golcüsü Julian Alvarez'in değeri ise 80 milyon eurodan 90 milyon euroya yükseltildi.

Kylian Mbappe

BETİS'İN GENÇ YILDIZI %1000 DEĞERLENDİ

Real Betis'in 19 yaşındaki genç kanat oyuncusu Jesus Rodriguez'in değeri ise tam yüzde 1000'lik artışla 1 milyon eurodan 10 milyon euroya çıkarıldı. Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz da değerini 35'ten 45 milyon euroya çıkardı.

Jesus Rodriguez

ARDA'NIN DEĞERİ SABİT KALDI

Milli futbolcu Arda Güler'in piyasa değeri ise 45 milyon euroda sabit kaldı. LaLiga'da forma giyen diğer Türk futbolculardan Getafe'nin forveti Bertuğ Yıldırım'ın değeri 500 bin euro geriledi ve 2.5 milyon euroya indi. Real Valladolid'de top konuşturan Cenk Özkacar'ın piyasa değeri de 300 bin euro düşüşle 1.5 milyon euroya geriledi.