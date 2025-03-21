La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri

La Liga\'da güncelleme var! İşte Arda Güler\'in piyasa değeri

LaLiga'da forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Real Madrid'de takım ayrılacağı konuşulan Arda Güler'in değeri 45 milyon euroda sabit kaldı. Diğer milli futbolcularımızdan Getafe forması giyen Bertuğ Yıldırım'ın değeri 2.5 milyon euroya düştü. Valladolid'de top konuşturan Cenk Özkacar'ın piyasa değeri de 1.5 milyon euroya geriledi.

21.03.2025 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transfermarkt, LaLiga'da forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Bunun ardından bu sezon Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan ve takımdan ayrılması gündemde olan milli yıldızımız Arda Güler'in yeni değeri merak konusu oldu.

MBAPPE ARTIK 170 MİLYON EURO

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin piyasa değeri 160 milyon eurodan 170 milyon euroya yükseldi. Barcelona'nın genç orta saha oyuncusu Pedri'nin değeri de 100'den 120 milyon euroya çıkarıldı. Atletico Madrid'in Arjantinli golcüsü Julian Alvarez'in değeri ise 80 milyon eurodan 90 milyon euroya yükseltildi.

La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
Kylian Mbappe

BETİS'İN GENÇ YILDIZI %1000 DEĞERLENDİ

Real Betis'in 19 yaşındaki genç kanat oyuncusu Jesus Rodriguez'in değeri ise tam yüzde 1000'lik artışla 1 milyon eurodan 10 milyon euroya çıkarıldı. Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz da değerini 35'ten 45 milyon euroya çıkardı.

La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
Jesus Rodriguez

ARDA'NIN DEĞERİ SABİT KALDI

Milli futbolcu Arda Güler'in piyasa değeri ise 45 milyon euroda sabit kaldı. LaLiga'da forma giyen diğer Türk futbolculardan Getafe'nin forveti Bertuğ Yıldırım'ın değeri 500 bin euro geriledi ve 2.5 milyon euroya indi. Real Valladolid'de top konuşturan Cenk Özkacar'ın piyasa değeri de 300 bin euro düşüşle 1.5 milyon euroya geriledi.

Kylian Mbappe, Cenk Özkacar, Real Madrid, Arda Güler, La Liga, Getafe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • İbrahim Yıldırım:
    Arda’nin suan piyasa degeri 150 milyon net 8 36 Yanıtla
    Yunus Yeniay:
    çüş 9 1
  • Ahmet:
    arda Max 15 eder 21 15 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Üle oyna topunu geç gözünü mözünü kapamış triplere girmis.....yap sporunu geç cocuk 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
12:25 Osman Sınav’a son veda Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Osman Sınav'a son veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
15:46 Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
15:45 İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:34 İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 13:38:11. #7.12#
SON DAKİKA: La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement