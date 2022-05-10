La Liga kulüpleri 2020-2021 sezonunu 892 milyon avroluk ekonomik kayıpla kapattı - Son Dakika
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La Liga kulüpleri 2020-2021 sezonunu 892 milyon avroluk ekonomik kayıpla kapattı

10.05.2022 21:44
La Liga kulüpleri 2020-2021 sezonunu 892 milyon avroluk ekonomik kayıpla kapattı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüpleri 2020-2021 sezonunu, Kovid-19 salgınının etkisiyle toplamda 892 milyon avroluk ekonomik kayıpla kapattı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüpleri 2020-2021 sezonunu, Kovid-19 salgınının etkisiyle toplamda 892 milyon avroluk ekonomik kayıpla kapattı.

LaLiga kurumunun 2020-2021 sezonu ekonomik-finansman raporunda, Kovid-19'un İspanyol kulüplerinin gelirlerindeki olumsuz etkisi açıkça görüldü.

Raporda, 892 milyon avro olan LaLiga'daki kulüplerin ekonomik kayıplarının yarısından fazlasının (481 milyon avro) Barcelona'ya ait olması dikkati çekti.

LaLiga, bu sezon (2021-2022) için ekonomik kaybın 297 milyon avro olacağı tahmininde bulunurken, kulüplerin 2022-2023 sezonunda salgın öncesindeki gibi kar etmeye başlayacakları öngörüsünü yaptı.

LaLiga Genel Direktörü Javier Gomez, "Gelirler, 2023-24 sezonuna kadar toparlanmayacak, ancak 2022-23'te bir kayıp yaşamamayı umuyoruz. Stat gelirleri geri döndü, futbolcu piyasasına da bakmak gerek. Pandemi öncesinde transferlerden elde edilen kar 700 milyon avro, gelir de 1 milyar 100 milyon avro civarındaydı. Gelecek sezon buna ulaşamayacağız şimdiden belli görünüyor ama 2023-2024 sezonunda bu rakamları yakalayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gomez, salgının ikinci yılındaki kayıpların, İspanyol profesyonel futbol kulüplerinin net borcunu bir önceki sezona göre 236 milyon avro artırarak (yüzde 13,8) 1 milyar 946 milyon avroya çıkardığını söyledi.

Verilen bilgilerde, İspanyol kulüplerin, futbolcu yatırımlarını yaklaşık 1 milyar avro azalttığı (2019-2020'de 1 milyar 533 milyon iken 2020-2021'de 574 milyon avroya geriledi), yatırımların çoğunluğunun toplamda 296 milyon avro ile altyapıya olduğu bilgisi paylaşıldı.

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La Liga, İspanya, Futbol, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor La Liga kulüpleri 2020-2021 sezonunu 892 milyon avroluk ekonomik kayıpla kapattı - Son Dakika


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