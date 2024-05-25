Ladik Akpınar Fen Lisesi Okçuluk Takımı Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ladik Akpınar Fen Lisesi Okçuluk Takımı Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu

Ladik Akpınar Fen Lisesi Okçuluk Takımı Türkiye Şampiyonası\'nda birinci oldu

Ladik Akpınar Fen Lisesi okçuluk takımı, Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda ikinci kez Türkiye birinciliğini elde etti. Turnuvada genç erkekler kategorisinde şampiyon olan takım, okul müdürü ve öğrenciler tarafından gururla karşılandı.

25.05.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ladik Akpınar Fen Lisesi okçuluk takımı, Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda ikinci kez Türkiye birinciliğini elde etti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası, Mersin'in Erdemli ilçesindeki atış poligonunda 60 ilden 650 civarında sporcunun katılımıyla yapıldı.

Turnuvada Ladik Akpınar Fen Lisesi takımı, genç erkekler kategorisinde geçen yılın ardından ikinci kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Finallerde Akpınar fen lisesi öğrencisi Fahrettin KOÇ ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Okul müdürü İlhan Ozan, ikinci kez birinci olan öğrencilerinin kendilerine gurur yaşattığını dile getirerek, "Öğrencilerimizi, hocamız Yılmaz Uyar ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Eğitimde, sporda Akpınarlı olmanın farkını bize hissettiren öğrencilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Daha güzel başarılar alacağımıza inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye, Akpınar, Ladik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ladik Akpınar Fen Lisesi Okçuluk Takımı Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:24 Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
11:24 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP’ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak
11:22 Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti
10:51 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
12:17 Galatasaray’ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı
11:59 Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü
11:53 Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:49 Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak
11:27 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi Olay anbean kayda geçti 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi! Olay anbean kayda geçti
11:02 Marmaray’da hareketli dakikalar Raylara düşen genç ağır yaralandı Marmaray'da hareketli dakikalar! Raylara düşen genç ağır yaralandı
10:57 Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek
10:18 Kızılcık Şerbeti’nde ağızları açık bırakan sahne Nilay’la tartışan Görkem kendisini dövdü Kızılcık Şerbeti'nde ağızları açık bırakan sahne! Nilay'la tartışan Görkem kendisini dövdü
09:50 İstanbul Boğazı’nda “Osaka“ alarmı 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi İstanbul Boğazı'nda "Osaka" alarmı! 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi
09:47 SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi
09:47 Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu Galatasaray başkanını seçiyor Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 13:25:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ladik Akpınar Fen Lisesi Okçuluk Takımı Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement