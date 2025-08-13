Ladik Belediyespor, Resul Delireisoğlu ile Anlaştı

Ladik Belediyespor, teknik direktör Resul Delireisoğlu ile anlaştı.

Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek Ladik Belediyespor, teknik direktörlük görevine tecrübeli teknik adam Resul Delireisoğlu'nun getirildiğini duyurdu.

Ladik Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Karahan, "2025-2026 sezonunda BAL liginde böylesine tecrübeli bir teknik adamla anlaşmış olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah başarılı bir sezon geçirip bir üst lige çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

İmza töreninde konuşan Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal da, "Resul hocamız Ofspor, Kırıkhanspor yanında amatör ligde de Kars ve Boyabatspor'da görev yapmış tecrübeli bir isim. Ayrıca yardımcı olarak ilçemizin evladı Nurettin Ecevit de kendini futbolu ve bilgisi ile kanıtlamış birisi. Ben inanıyorum ki taraftarlarımızın da desteği ile çok başarılı olacağız, camiamıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.