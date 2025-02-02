Lakers Doncic İçin Davis'i Gönderdi - Son Dakika
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Lakers Doncic İçin Davis'i Gönderdi

Lakers, Anthony Davis'i Mavericks'e göndererek Luka Doncic'i kadrosuna kattı.

02.02.2025 11:47
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Anthony Davis'i Dallas Mavericks'e göndererek takas karşılığında Luka Doncic'i kadrosuna kattı.

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Lakers, Anthony Davis, Max Christie ve 2029 yılı birinci tur draft hakkı karşılığında Mavericks'ten Luka Doncic, Maxi Kleber ve Markieff Morris'i kadroya dahil etti.

Üç takımın dahil olduğu sezonun takasında Utah Jazz ise Lakers'tan Jalen Hood-Schifino'yu transfer ederek iki adet 2025 yılı ikinci tur draft hakkı aldı.

Doncic performansıyla büyülüyor

Mavericks tarafından 2018 draftında 1. tur 3. sıradan seçilen 25 yaşındaki Doncic, lige adım attığı günden bu yana etkili performansıyla adından söz ettirdi.

NBA'de 5'er kez all-star ve sezonun en iyi 5'ine seçilen Doncic, 2019'da yılın çaylağı, geçen sezon ise sayı kralı oldu.

Normal sezonlarda 28,6 sayı, 8,7 ribaunt ve 8,3 asist ortalamalarıyla mücadele eden Doncic, Mavericks'i geçen sezon NBA finaline taşıdı.

Davis, Lakers'a bir NBA şampiyonluğuyla veda etti

Anthony Davis, 2012 draftının 1 numarası olarak NBA'e dahil olduktan sonra ligin en başarılı uzun oyuncuları arasına girdi.

Lakers formasını 2019'da giymeye başlayan Davis, takımıyla birer kez NBA ve NBA Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kariyerinde 10 kez all-star seçilen 31 yaşındaki Davis, NBA'de maç başına 24,2 sayı ve 10,7 ribaunt üretti.

NBA'de 4 kez sezonun en iyi 5'ine ve 3 defa sezonun en iyi savunma 5'ine giren Davis, 3 kez de blok kralı oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Lakers Doncic İçin Davis'i Gönderdi - Son Dakika

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