Lakers'ın 5. Galibiyeti

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NBA'de Los Angeles Lakers, deplasmanda oynadığı New Orleans Pelicans'ı 104-99'luk skorla yendi ve üst üste 5. galibiyetini kazandı.

NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers, Smoothie King Center'da mücadele ettiği New Orleans Pelicans'ı 104-99 mağlup etti ve üst üste 5, toplamda 9. galibiyetini elde etti. Lakers'ta Anthony Davis 31 sayı, 14 ribaund ile double double yaparken, Dalton Knecht 27 sayı, 7 ribaund ve LeBron James de 21 sayı, 7 ribaund, 5 asistle oynadı. Ligdeki 10. yenilgisini alan New Orleans'ta ise Brandon Ingram 32 sayı, 8 asist ve Jaylen Nowell 16 sayı, 6 ribaund ile maçı tamamladı.

De'Aaron Fox 49 sayı attı, Sacramento kazandı

Sacramento Kings ise Golden 1 Center'da karşı karşıya geldiği Utah Jazz'ı 121-117'lik skorla yendi. Bu sezonki 8. galibiyetini alan Sacramento'da De'Aaron Fox 49 sayı, 9 asist ile ön plana çıkarken, Kevin Huerter 18 sayı ve Trey Lyles de 17 sayı ile katkı verdi. Ligdeki 9. mağlubiyetini alan Utah'ta ise Lauri Markkanen 25 sayı, 5 ribaund, Colin Sexton 18 sayı ve Jordan Clarkson da 17 sayı ile oynasa da galibiyete yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 115 - Milwaukee Bucks: 114

Boston Celtics: 126 - Toronto Raptors: 123

New Orleans Pelicans: 99 - Los Angeles Lakers: 104

Dallas Mavericks: 110 - San Antonio Spurs: 93

Sacramento Kings: 121 - Utah Jazz: 117 - İSTANBUL