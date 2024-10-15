Lale Cander'in TFF'deki Görevleri Alındı

Spor

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) tüm görevleri alınan başkan vekili Lale Cander'in istifası istendi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander'in görülen lüzum üzerine tüm görevleri alınmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından istifası istenmiştir." denildi.